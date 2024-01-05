İzmit'te LPG istasyonlarında görev alacaklara eğitim verilecek
İzmit Belediyesi İstihdam Birimi ile Makine Mühendisleri LPG istasyonlarında görev alacaklara eğitim verecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ortaklığında LPG istasyonlarında görev yapacak kişilere eğitim verilecek
İzmit Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ortaklığında LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (POMPACI) eğitim programı için çalışma başlattı. Makine Mühendisleri Odası atölyelerinde gerçekleşecek olan eğitim 2 gün sürecek. Eğitimin sonunda istasyonlarda geçerli olmak üzere sertifikaları verilecek. Başvuru yapmak isteyenler İzmit Belediyesi İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü –İstihdam Birimi’ne 19 Ocak 2024 tarihine kadar Nüfus Hüviyet Cüzdanları ile birlikte başvuru yapabilecek.
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|20
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|34
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|28
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|19
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|9
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|O
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|48
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|48
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