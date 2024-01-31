İzmit'te çocuklar yarıyılda üreterek eğlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yarıyıl tatilindeki öğrenciler Çocuk Festivali’nde kendi el emeği ürünlerini üretiyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatili nedeniyle düzenlenen Çocuk Festivali’nde çocuklar atölyelerde kendi el emeği ürünlerini üretiyorlar

Çocuk Festivali kapsamında çocukları birbirinden renkli etkinliklerde bir araya getiren İzmit Belediyesi, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde mum atölyesi düzenledi.

Mum atölyesine yoğun ilgi gösteren çocuklar kendi mumlarını ürettiler. Mum atölyesinde çocuklarıyla birlikte katılan anneler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.