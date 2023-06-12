İzmit'te afetzede gençlere YKS öncesi son ders

Afet bölgesinde sınava hazırlanan gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Çınar Akademi eğitmenleri önümüzdeki hafta sonu (17-18 Haziran) gerçekleştirilecek YKS öncesi son ders ve soru çözümlerini yaptılarKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına hizmete sunduğu Çınar Akademi, deprem bölgesinde de öğrencilere destek veriyor. Çınar Akademi, İzmit Belediyesinin Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurduğu Çadır Yaşam Alanları içindeki Türkiye Akademi Eğitim Konteynerinde YKS hazırlığını tamamlandı.

Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgelerindeki eğitim için Fizik, Kimya ve Tarih branşlarından öğretmenler bölgeye giderek öğrencilerle sınav öncesi son ders anlatımı ve soru çözümleri yaptılar. Derslerin tamamlanmasının ardından 17-18 Haziran tarihinde YKS’ye girecek olan öğrencilere hediye takdiminde bulunuldu.