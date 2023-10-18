İzmit 7 mahallede LGS kursu açıyor

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, mahallelerde ücretsiz LGS hazırlık kursu açıyorKOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen İzmit Belediyesi Çınar Akademi, liseye hazırlanan öğrenciler için 7 farklı mahallede LGS hazırlık kursu ile eğitim desteği verecek

İzmit Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini gözetmeye devam ederken öğrenciler için bir yeniliğe daha imza atacak.

İzmit Beldiye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çınar Akademi ile birçok öğrenciyi Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleştiren İzmit Belediyesi'nin mahallelerde LGS hazırlık kursları açacağını duyururken, "LGS’de kat sayısı yüksek olan Türkçe ve Matematik branşlarında; uzman eğitim kadrosu ile gençler ücretsiz olarak eğitim alacak. LGS Hazırlık Kursları Topçular Mahalle Konağı, Tavşantepe Mahalle Konağı, Gültepe Gençlik Merkezi, Sanayi Mahalle Konağı, Körfez Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahalle Konağı ve Akpınar Gençlik Merkezi’nde faaliyet gösterecek" dedi.

Başkan Hürriyet, başvuruların 31 Ekim tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.