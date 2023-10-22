İzmir’de söz çocuklarda

İzmir Çocuk Belediyesi ilk meclis toplantısını yaptı. Miniklerin aldığı kararları dinleyen, taleplerini notlar eden Başkan Soyer, “Bu şehir sizin, bu belediye sizin. Daha güzel bir şehir kurmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de Çocuklar Yönetimde” mottosuyla kurulan İzmir Çocuk Belediyesi’nin ilk meclis toplantısına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan oturumda asil, yedek ve gönüllü üyeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden oluşan Çocuk Koordinasyon Komisyonu üyeleri de yer aldı.

“Sizlere iyi, güzel, adil bir şehir, memleket bırakmak istiyoruz” Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği öneme değinerek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sizlere iyi, güzel, adil bir şehir, memleket bırakmak istiyoruz. Yapılacak çok şey var. Bunların hepsini yerine getirsek daha yenileri çıkacak. Hiç bitmeyen ve daha iyiye ulaşmayı amaçlayan bir hayat var önümüzde. Sonsuz sorunlarla boğuşacağız. Daha iyisi mümkün. Bunu biliyoruz. Gördüğünüz sorunları çözmek için gayret edeceksiniz. Çocuk Belediyesi bunun için kuruldu. Sizlerin bu şehirde daha iyi yaşaması için neler yapacağımıza yönelik çözüm önerilerini almak istiyoruz. Sizlere hep geleceğin büyükleri deniyor ama sizler aynı zamanda içinde yaşadığımız bu şehirde, aynı mahalleleri, sokakları, binaları paylaşan bireylersiniz. Sizin de içinde yaşadığınız bu şehre dair fikirlerinizin olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlar ortaya çıktı” dedi.

“Çocuk Belediyesi’nin bir bütçesi olacak” Seferihisar’da kurdukları “Çocuk aklı değil, çocuk haklı” sloganını hatırlatan Başkan Soyer, “Sizler haklısınız. Bu şehirde daha iyi yaşamak istiyorsunuz. Kendimi çok mutlu hissediyorum. İzmir’in çocukları farklı. Sizler içinde yaşadığınız bu şehirle ilgili çok güzel hayaller kurmuş, çok güzel kararlar almışsınız. Çalışma arkadaşlarımızın gayretleri sizin bu şehirde yaşarken yüzlerinizin gülmesini sağlamak. Yeni bir şey daha yapacağız. Çocuk Belediyemize İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden bir kaynak aktaracağız. Çocuk Belediyesi’nin bir bütçesi olacak. Sizin kendi kararlarınızla harcayacağınız bir paranız olacak. Bu parayı İzmir Çocuk Belediyesi’ni daha iyiye taşımak için kullanacaksınız. 4 komisyonda alınan kararların İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisine aktarılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Şansımızın ışığı sizsiniz” Geleceğin Türkiye’sini çocukların kuracağını söyleyen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı; “Şansımızın ışığı sizsiniz. Bizim gelecekteki ülkemizi aydınlatacak olan sizsiniz. O yüzden çok çalışacaksınız, çok çalışacaksınız, çok çalışacaksınız. Tabii ki eğlenip hayatınızı yaşayacaksınız ama bileceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk bu memleketi sizlere emanet etti. Biliyorum ki siz o emaneti en iyi yerlere taşıyacaksınız. Emin olun Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir çocuk belediyesi yok. Sizlerin bunun kıymetini bileceğine inanıyorum. İnanıyorum ki siz çocuk belediyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediye meclisine çok güzel kararlar alıp göndereceksiniz. Bu şehir sizin, bu belediye sizin. Ve biz daha güzel bir şehir kurmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Soyer sunumları dinledi, talepleri not aldı Kentsel Haklar Komisyonu’ndan sözcüler Hiranur Tanboğa ile Efe Ramazan Fakı, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndan sözcüler Berat Maksut Öztürk ve Elif Çelik, Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu’ndan sözcüler Yağız Cemal Demir ile Elif Ekinci, Doğa ve Ekoloji Komisyonu’ndan sözcüler Çağla Nil Çarboğa ve Alya Ada Nizamoğlu yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Sözcüler ayrıca faaliyetler sırasında yapılan tespitler sonrasında alınan kararları da meclise bildirdi. Sunumları dikkatle dinleyen Başkan Soyer de talepleri tek tek notları arasına ekledi. Oturum yapılan değerlendirmeyle sonlandırıldı.