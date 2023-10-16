İzmir’de İmam Hatip Liseleri YKS'de önemli başarılara imza attı

İzmir genelinde eğitim kalitesi ve öğrencilere verdikleri birebir danışmanlık hizmetleri ile İmam Hatip Liseleri YKS'de çok önemli başarılara imza attı.İZMİR (İGFA) - 2022-2023 YKS verilerine göre Türkiye genelinde ilk 100 binde 35 bin öğrencisi yer alan İmam Hatip Liseleri, İzmir özelinde de önemli başarıları ile ön sıralarda yer aldı.

İmam Hatip Lisesi eğitimi alan ve mezun olabilecek düzeyde bulunan İmam Hatip Lisesi öğrencileri ÖSYM ilk yerleştirme sonuçları verilerine göre İzmir’de 8 kişi Tıp Fakültesi'ne, 13 kişi Hukuk Fakültesi'ne 29 kişi mühendislik fakültelerine, 7 kişi Mimarlık Fakültesi'ne, 22 kişi eğitim fakültelerine, 61 kişi Fen Edebiyat Fakülteleri'ne, 126 kişi ilahiyat ve İslami İlimler Fakültelerine, 17 kişi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine, 4 kişi İletişim Fakültelerine, 202 kişi ise Meslek Yüksek Okullarına yerleşti.

İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, İmam Hatip Liselerinde eğitim gören öğrencilerin Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hedef 2023 Üniversite Hazırlık' çalışmaları kapsamında koçluk sistemi ile birebir öğrenci takibi yapılarak akademik gelişimlerinin gün be gün takip edildiğinin altını çizdi.

Yılmaz, Okullarımızda üniversite hazırlık çalışmaları içinde yer alan deneme sınavları, kariyer günleri, mesleki danışmanlık ve kariyer rehberliğinin de yapıldığını bunun da başarıyı artırdığını vurguladı. Bilim Danışma Kurullarının kurulduğuna dikkat çeken Müdür Yılmaz, Bu okullarda manevi rehberliğin yansıra akademik, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda da donanımlı bireyler olmaları için öğrencilerimize tam destek verdiklerini sözlerine ekledi.