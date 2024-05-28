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İzmir’de Erasmus+ Akreditasyon çalıştayı

İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus + Akreditasyonu “okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi” yaygınlaştırma faaliyetleri 20-28 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenleniyor Dokuz günlük programda öğretmen ve öğrenciler şenlikle, atölyelerle, deneyim paylaşımlarıyla ve çalıştaylarla bir araya gelerek edindikleri bilgi ve becerileri paylaşma fırsatı buldular

EĞİTİM 28.05.2024, 14:30
İzmir’de Erasmus+ Akreditasyon çalıştayı

İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus + Akreditasyonu “okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi” yaygınlaştırma faaliyetleri 20-28 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenleniyor. Dokuz günlük programda öğretmen ve öğrenciler şenlikle, atölyelerle, deneyim paylaşımlarıyla ve çalıştaylarla bir araya gelerek edindikleri bilgi ve becerileri paylaşma fırsatı buldular.

İZMİR (İGFA) - Bornova Anadolu Lisesinde coşkuyla gerçekleşen akreditasyon şenliği büyük beğeni topladı. İzmir İl Müdürü Dr. Ömer Yahşi’’nin himayesinde yürütülen Erasmus+ Akreditasyon şenliğine İzmir’den 70 okul ve 3500 öğrenci katılım sağladı. Öğrenciler “robotik kodlama, STEAM, Yapay zeka, web 3, el sanatları, drama, yenilenebilir enerjinin günlük kullanıma entegrasyonu, yeşil girişimcilik, yenilikçi pişirme yöntemleri, VR teknolojileri ve özel eğitim” gibi birçok alanda yapılan atölyelerde deneyim sahibi oldular.

OKULLARIMIZ İÇİN YENİ TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ TEŞVİK EDİYORUZ

Şenlikte konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan,  Erasmus Akreditasyon faaliyetlerinin; öğretme ve öğrenmenin kalitesini yükselttiğini, öğretmenlerin ve idarecilerin mesleki gelişimi, sınır ötesi değişim ve iş birliğine girme kapasitelerini geliştirdiğini, yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin kullanımının teşvik ettiğini, okullarımızın Avrupa'da profesyonel işbirliği ağlarını geliştirmelerini sağlarken okullarımızı da bu başlıklarda teşvik edip destekliyoruz dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan da yapılan bu şenlikte ortakların deneyim paylaşımlarının gelecek yıl bu programda yer alacak kurumlar açısından önemini belirterek organizasyona ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadığını söyledi. 

İZMİR AKREDİTASYON ŞENLİĞİ DİĞER İLLERE DE ÖRNEK OLMALI

Şenliğe katılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ARGE ve Projeler daire başkanı Mecit Ramazan Barın ve Eğitim Politikaları Daire Başkanı Abdurrahim Yığman, akreditasyon sürecinin yürütülmesi hakkında bilgi alarak yapılan bu şenliğin diğer illere örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

süreçte yaşadıkları sorunları  ve deneyimlerini gelecek yıl aynı programa katılacak öğretmenlere aktardılar.

DENEYİMLER PAYLAŞTIKÇA SORUNLAR AZALIYOR

Çeşme Alaçatı Öğretmenevinde düzenlenen “Erasmus + Akreditasyonu Deneyim Paylaşım Çalıştayı” okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında gerçekleştiriliyor.  Yapılan çalıştayda, yurt dışındaki faaliyetlerini tamamlamış okullardaki öğretmenlerin yurtdışına gitmeden önce ve gittikten sonra karşılaştıkları sorunları ve bu sorunları nasıl aştıklarını ve iş fırsatları hakkında deneyimlerini diğer öğretmenlere aktardılar.

ÖĞRENCİLERİMİZ YURTDIŞINDAN İŞ TEKLİFLERİ ALIYORLAR

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli Rabiye Tezcan ve Aysun Ustaoğlu öğretmenlerin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen mesleki eğitim çalıştayına 20 okuldan 40 öğretmen katılım sağladı. Deneyimlerini paylaşan öğretmenlerden Bergama Mesleki Eğitim Merkezi’nde görevli öğretmen Eraslan GÖRÜR staja katılan Oto-motor bölümünde eğitim gören 11. Sınıf öğrencisinin bilgi ve becerileri nedeniyle ev sahibi kuruluş tarafından iş teklifi aldığını, Konak Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmen Mehmet Ali Özcan bilişim alanı öğrencisinin hareketlilik sırasında yurtdışındaki ev sahibi kurum tarafından iş teklifini kabul ederek geliştirilen uygulamaya ait bir modülün yazılım ekibinde yer aldığını söyledi.

GELECEĞİN SINIFLARI: DİJİTAL PLATFORMLU SINIFLAR

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli Seçil Yıldırım Şimşek, Nevra Çiftçi ve Bora Evren Yılmaz öğretmenlerin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen okul eğitim çalıştayına 20 okuldan 40 öğretmen katılım sağladı. Çiğli Nuriye Abdülkerim Toraman İlkokulu öğretmenleri tarafından “Future Classroom Lab – FCL”, “Geleceğin Sınıfları” sınıf yapısı anlatıldı. FCL öğrenme ortamlarında yenilikçi öğrenme uygulamaları görseller ve videolar eşliğinde sırayla tanıtılırken yurtdışındaki örnek uygulamalarını sundular. Yurtdışı hareketlilikte takım çalışmasının en önemli konu olduğu belirten Çiğli Akiş Öğütçü Ortaokul Müdürü  Mesude KANYILMAZ ise STEAM atölyesi kapsamında Davinci köprüsü etkinliği ile çeşitli materyaller kullanarak, takım çalışması yoluyla köprüler oluşturdular.

YETİŞKİNLER İÇİN ERASMUS+

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli Büşra GencerAslan ve Hatice Tiltay öğretmenlerin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen okul eğitim çalıştayına 28 okuldan 40 öğretmen katılım sağladı.

Yetişkin eğitimi akreditasyonu kapsamındaki çalıştayda Halk Eğitimlerdeki öğretmenler hareketlilik sürecine hazırlanırken yaşadıkları zorlukları, kursiyerlerin gerek dil gerek kültürel hazırlık süreçlerinde destek olmak için gösterdikleri çabalarıyla nasıl çözüme ulaştırdıklarını vurguladılar. Erasmus+ hareketlilikleriyle Avrupa ağına dahil olmalarının avantajları üzerine konuşuldu. Özellikle dezavantajlı olmaları göz önüne alınarak seçilen yetişkin öğreniciler farklı öğrenme ortamlarında uygulamalı eğitim alarak anahtar yeterliliklerini geliştirmek adına yeni tecrübeler edindiler.

Çeşitli atölyeler ve etkinliklerle devam eden çalıştay 28 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

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