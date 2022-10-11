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İzmir öğrenciye yemek ikramında çıtayı yükseltti

EĞİTİM 11.10.2022, 12:47
İzmir öğrenciye yemek ikramında çıtayı yükseltti

Büyükşehirlerde belediyelerin öğrenciye yemek ikramı yarışı kızıştı. Bursa'da Çorba Çeşmesi ile başlayan öğrenciye ikram yarışına İzmir de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversitelilere sıcak yemek destek noktalarını 6’ya çıkardı. Öğrencilerin isteğini geri çevirmeyen Büyükşehir Belediyesi, artık İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi’nin çevresinde de yemek dağıtacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in zorlu ekonomik süreçte üniversiteli gençlerin bütçesine destek olmak için başlattığı sıcak yemek desteği artık 6 noktada sunulacak. Ege Üniversitesi Kampüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüsü, İ.Y.T.E Kampüsü, Kâtip Çelebi Üniversitesi Kampüsü için dün başlayan sıcak yemek hizmetine öğrencilerin talebiyle İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi kampüsleri de eklendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan toplam 5 bin kişilik sıcak yemek hizmetinden öğrenciler 17.00 ile 19.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

Çorba durakları da 17 Ekim’de açılıyor Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi, DEÜ İlahiyat Fakültesi, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi Girişi, Kâtip Çelebi Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Kampüsü yakınındaki Bornova Metro istasyonunda kurulan Çorba Durakları’nda ise hafta içi sabah 07.30 ile 09.00 saatleri arasında sıcak çorba hizmeti sunulacak. Çorba desteği ise 17 Ekim’de başlayacak.

Gençler için sağlıklı yemekler üreteceğiz ve ücretsiz sunacağız Üniversite öğrencilerinin yanlarında olduklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sadece yemek desteği değil, ihtiyaç sahibi ailelerin üniversitede okuyan çocukları için nakit desteği, nakliye desteği, çamaşırhane desteği de veriyoruz. Geçen yıl öğrencilere ücretsiz GAİN aboneliği ulaştırmıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerine, gençlere yönelik her türlü çalışmayı sosyal belediyeciliğin en önemli faaliyet alanlarından biri olarak görüyoruz. Belediyemizin bütün birimleri Başkanımız Tunç Soyer’in ortaya koyduğu gençlik vizyonu doğrultusunda her gün yeni uygulamaları hayata geçiriyor” ifadelerini kullandı.

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