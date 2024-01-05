İzmir Narlıdere'de 4'üncü anaokul açılışa hazır

İzmir'de Narlıdere Belediyesi Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncüsü olacak Ilıca Şubesi için hazırlıklar tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncüsü olacak Ilıca Şubesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Hazırlıkların son aşamaya geldiği anaokulunun çok kısa süre içinde hizmete başlayacağının müjdesini veren Başkan Engin, “Yeni anaokulumuzu tamamladık. Çocuklarımız ve ailelerimiz ne kadar mutluysa bizde o kadar mutluyuz. Yeni anaokulumuz Narlıdere'mize hayırlı olsun” diye konuştu.

Nar Çiçekleri Anaokulları ile çocuklara eşit ve adil bir eğitim imkânı yarattıklarını söyleyen Başkan Engin, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı nesiller yetiştirdiğimiz anaokullarımızın 4’üncü şubesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Kısa süre içinde anaokulumuz, çocuklarımızın neşesiyle dolacak. Onlar mutlu oldukça biz daha da çok gururlanacağız. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak hayata geçirdiğimiz anaokullarımızla ‘çocuklarımızı okula, annelerimizi işe’ gönderiyoruz. Ailelerimiz gözleri arkada kalmadan güvenle çocuklarını bizlere emanet ediyorlar. Anaokullarımızda çocuklarımıza yaratıcı ve kaliteli bir eğitim sunuyoruz” dedi. Anaokulunun yanında bir kafeteryanın da hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Başkan Engin, “Ilıca Mahallemizde vatandaşlarımızın dinleneceği, oturup çay-kahve içecekleri bir yerin eksikliği hissediliyordu. Böylece bu eksiklik de giderilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

5’İNCİ ANAOKULU MÜJDESİ

Başkan Engin, Narçiçekleri Anaokulları’nın 5’incisi olacak Çamtepe Şubesi’nin de çok yakında hizmete gireceğini ifade ederek, “Görev süremiz bitmeden ‘5 yılda 5 anaokulu’ sözümüzü tutmuş olacağız. Pandemi koşulları, depremler ve ekonomik krizlere rağmen ilçemize 5 anaokulu kazandırdık. Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.