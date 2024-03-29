İzmir'in 5 okulunda 'Harezmî' dönemi

‘Harezmî Eğitim Modeli’ni uygulamaya başlayan 27 pilot ilden biri olan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 pilot okulda faaliyetlerine başladı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin Eğitimde Milli Modeli ‘Harezmî Eğitimi’ İzmir’de başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde Şubat ayında başlatılan Türkiye’nin milli eğitim modeli olan ‘Hârezmî Eğitim Modeli’ İzmir’de 5 okulda uygulanıyor.

Torbalı Bilim ve Sanat Merkezi, Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi, Karşıyaka Evin Leblebicioğlu Ortaokulu, Balçova Bilim ve Sanat Merkezi ile Narlıdere İlhan Onat İlkokulu modeli uygulayacak pilot okullar olarak belirlendi.

Faaliyet öncesinde, Harezmî Eğitim Modeli uygulayıcı öğretmenleri, Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde eylem araştırması eğitimi aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ayşe Tekin Dede tarafından verilen eğitimde; modelin zemininde yer alan bilgisayar bilimi öğretiminin sosyal bilim dalı ile bütünleştirilmesi, bilgi işlemsel düşünme becerisinin hayata adapte edilmesi, programlama ve öğretim araçlarının etkin kullanımı, disiplinler arası yaklaşımın yeniden yorumlanarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı işbirliğinin benimsenmesi, robotik ve oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen içeriklerin oluşturulması gibi birbirinden farklı konu başlıklarına yer verildi.

Eğitim alan uygulayıcı öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Hârezmî Eğitim Modeli Öğretmen Eğitimi’ni tamamlamalarının ardından okullarda modelin uygulanmasına ilişkin çalışmalara başladı.

Gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmek amacıyla uygulanan eğitim modelinde çocukların, oyun tasarımı ile eğlenerek üreten öğreniciler olması hedefleniyor.2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim modelinin ülke genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında uygulanması planlanıyor.