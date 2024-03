İzmir Demokrasi Üniversitesi Türkiye'de ilk sırada

Mevcut personelinin yaklaşık yüzde 70’i kadın olan İzmir Demokrasi Üniversitesi, bu oranla 2023 yılında Türkiye üniversiteleri arasından birinci olarak Dünya Kadınlar Gününü anlamlı şekilde kutladı.İZMİR (İGFA) - Yüksek Öğretim Kurulunun her yıl hazırladığı, Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda, kurulduğundan itibaren, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan öğretim elemanı başına düşen yayın sayısında her yıl ülkemiz üniversiteleri arasında ilk beşte yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi bu yıl faklı bir konuda daha liderliği aldı.

Bu yıl başında yayınlanan 2023 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda, İzmir Demokrasi Üniversitesi, ülkemizde mevcut 129 devlet üniversitesi arasından Kadın personel oranı en yüksek üniversite olarak listenin başında yer aldı.

Mevcut personel sayısının yüzde 67,1’i kadın olan İzmir Demokrasi Üniversitesinin Rektörü, Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, kurulduğundan bu yana yürüyen değil koşan bir üniversite olarak birçok başarıya imza attıklarını belirterek, "Yükseköğretim Kurulunun her yıl hazırladığı ve ülkemiz üniversitelerinin çalışmaları ve yapılanmalarını değerlendirdiği raporda son 5 yıldır ulusal hakemli dergilerde yayımlanan öğretim elemanı başına düşen yayın sayısında her yıl ilk 5'te yer almaktayız. Cumhuriyetin 100 yılını kutladığımız 2023’te üniversitemiz çok değerli bir konuda daha liderliği aldı. Yaklaşık yüzde 70’i kadın olan personelimiz ile mevcut devlet üniversiteleri arasında en çok kadın personele sahip olma unvanını kazandık. 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, her yerde olduğu gibi çalışma hayatının her aşamasında görev alan kadın personelimizle birlikte gururla taşıdığımız bu liderliğin, tüm öğrencilerimize, üniversitelerimize ve kadınlarımıza yol gösterici olmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.