İzmir'de iklim değişikliğine uyum projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün açtığı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ‘Geleceğimizi İklim Değişikliğine Uyumlaştırma’ projesinin açılış toplantısı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Proje; Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi, Polonya’dan Osrodek Badawczo Edukacyjny w Zielonowie (OBEZ) ortaklığı ve Menderes Belediyesi iştirakçiliği ile hayata geçirildi. Toplantıda katılımcılar proje hedefleri, faaliyetleri ve gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler hakkında bilgilendirildi.

Toplantıda Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği (HBODER) Genel Sekreteri Aygün Pakyürek, Ege Orman Vakfı Genel Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Temsilcisi Müberra Betül Yalçın ve Dış İşleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya açılış konuşmalarını yaptı. Katılımcılar proje hedefleri, faaliyetleri ve gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler hakkında bilgilendirildi.

EKOLOJİK EĞİTİM FAALİYETLERİ DÜZENLENECEK

Proje kapsamında, iklim değişikliğine uyum konusunda doğanın bilgeliğinden ve stratejilerinden ilham alarak yenilikçi çözümlerin ve sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesini sağlayan biyomimikri temelli bir doğada eğitim müfredatı oluşturulacak.

Üç aşamadan oluşan projenin ilk aşamasında, 60 coğrafya ve fen bilimleri öğretmenine ekolojik eğitimler verilecek. İkinci aşamada 320 öğrenciye, değişen iklim koşullarına uyum sağlama stratejileri geliştirmelerine yönelik eğitimler verilmesi planlanıyor. Ege Orman Vakfı’nın Menderes ilçesindeki zeytinliğinde oluşturulacak Ekoloji Eğitim Merkezi ve bitişiğinde bulunan ormanın içerisinde uygulanacak olan eğitimle, çocukların ve gençlerin yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlayan teknikler ile problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Son aşamada eğitimlerin etkililiğinin ortaya konması için alanında uzman kurumların iş birliği ile bir eğitim modeli hazırlanacak. Projeyle, doğal kaynakların ve ekosistemlerin korunması ve farkındalığı yüksek, doğayla uyumlu yaşayan bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor. 15 Aralık 2023 tarihinde başlayan proje, 14 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

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