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İZMEK kadınlara yönelik okuma yazma kursu
EĞİTİM 07.12.2023, 18:50
İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), 47 kurs merkezi ve 96 branş ile kadınların hem sosyal faaliyetlerini arttırmak hem de meslek edindirmelerini sağlamak amacıyla hizmetlerine devam ediyor.
Bu kapsamda İZMEK, kadınların toplumdaki okuryazarlık seviyesini de arttırmak amacıyla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı.
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