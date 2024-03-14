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"İstiklal Marşı’nda saklı olan devletin ruhudur"

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı münasebetiyle “Cumhuriyetin 100. Yılında İstiklal Marşı’nın Önemi ve Mehmet Akif Ersoy” konferansı düzenlendi. Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok Kırmızı Salon’da gerçekleşen etkinliğin konuşmacısı Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli oldu.BURSA

EĞİTİM 14.03.2024, 17:30
"İstiklal Marşı’nda saklı olan devletin ruhudur"

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı münasebetiyle “Cumhuriyetin 100. Yılında İstiklal Marşı’nın Önemi ve Mehmet Akif Ersoy” konferansı düzenlendi. Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok Kırmızı Salon’da gerçekleşen etkinliğin konuşmacısı Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli oldu.BURSA (İGFA) - BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Konferansları kapsamında, Diplomasi ve Dış Politikalar Araştırma Topluluğu ile Genç Fikirler Topluluğu işbirliğinde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Bilal Kemikli İstiklal Marşı’nın bir edebi metin olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında “Bu metinleri anlayabilmek için şairi tanımak gerekir” diyerek, Marş’ın yazılış süreci ve Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliği hakkında katılımcılara bilgi sundu. “Mehmet Akif kimdir?” sorusunu,  tarihsel bakış açısı ile sembolik bazı değerler ile yanıtlamanın daha kolay olacağına işaret eden Kemikli, Mehmet Akif’i hareket ve umut şairi olarak betimledi. Şairin yaşadığı dönemi “sıkıntılı” olarak tanımlayan Kemikli, dönemin sıkıntılarını ise batılılaşmadan kaynaklanan toplumsal dönüşüm ve Balkan Savaşlarında alınan yenilgiler olduğunu belirtti. Kemikli, şairin yaşamına bu çerçeveden bakıldığında “Akif’in daha sağlam şekilde var olmayı ve inanmayı öğrettiğini” söyledi.

Kemikli, Balkan Savaşları’nın ardından I. Dünya Savaşının çıkmasının, şairin hislerini daha da yoğun hale getirdiğini kaydetti. “Bu hisler ile İngilizlerin Müslüman coğrafyalarda yürüttüğü İslam ve Osmanlı karşıtı faaliyetlerine karşı propaganda mekanizmasında görev üstleniyor. İslamcı düşünceye sahip olan Akif, Mısır’a da birlik içerisinde olalım propagandası yapmak üzere gitti” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Sıkıntılı dönemin doruk noktası olan Milli Mücadele sırasında Akif’in, İslam dünyasının her bölgesinden yazarların olduğu bir dergi çıkardığını aktaran Kemikli “Akif, İşgal altındaki İstanbul’dan çıkıp, İstiklal Marşı’nı yazması, Cumhuriyeti kuran ekibin isteği ile olmuştur” dedi. Seminerdeki konuşmasının devamında, millet olmanın aynı dili konuşmakla ve aynı türküyü söylemekle mümkün olduğunu ifade eden Kemikli, İstiklal Marşı için “Toprağa düşen yiğidin marşıdır İstiklal Marşı. İstiklal Marşı’nda saklı olan devletin ruhudur. İstiklal Marşı anlaşıldığında devlet daha iyi anlaşılacaktır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, “Cumhuriyetin 100. Yılında İstiklal Marşı’nın Önemi ve Mehmet Akif Ersoy” konferansı sonunda, katkıları ve aktardığı bilgilerin önemine işaret ederek konuşmacı Prof. Dr. Bilal Kemikli’ye teşekkür belgesi takdim etti.  

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