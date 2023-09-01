İstanbul Silivri'de öğrenciler İngilizce'yi ücretsiz öğreniyor

Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Eğitim Akademisinde açılan ücretsiz İngilizce kursunda eğitimlerini tamamlayan 80 kursiyer için sertifika dağıtım töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitim projeleri arasında yer alan ve Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Eğitim Akademisi, meyvelerini vermeye devam ediyor.

Akademinin yaz okulunda açılan ücretsiz İngilizce kursu kapsamında; 9-14 yaş aralığındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim verildi.

Yapılan başvurular neticesinde öğrenciler için düzenlenen seviye tespit sınavının ardından kursa katılmaya hak kazanan 80 öğrenciye, 3 Temmuz 2023 – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında 160 saatlik eğitim verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 80 kursiyer, Önder Yılmaz Sahnesinde düzenlenen törenle sertifikalarını teslim aldı.

KAMIŞ: “SİLİVRİ’DE ÜNİVERSİTEYE EN ÇOK ÖĞRENCİ GÖNDEREN KURUM OLDUK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediyesi Eğitim Akademisi Koordinatörü Bulut Kamış, “Silivri Eğitim Akademisi, Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle ekim ayında hayata geçirildi. 1 yıllık süre içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerinin tüm alanlarını destekleyen bir kurum haline geldi. 2022-2023 dönemi YKS kursları ile yaklaşık 200 öğrenciye hayallerine kavuşma fırsatı verdik. Bu sene LGS, KPSS, ALES ve yabancı dil eğitimleriyle Silivrili öğrencilere ve velilere destek olmaya devam edeceğiz. Akademimiz ilk yılında yüzde 92 başarı oranıyla Silivri’mizde yer alan 24 özel öğretim kursu merkezi içerisinde en çok mezun veren, üniversiteye en çok öğrenci gönderen tek kurum oldu. Amacımız daha fazla öğrencinin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak. Buradan bir kez daha her daim yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a şükranlarımı sunuyorum.” dedi.