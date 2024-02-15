İstanbul Ders Atölyeleri'nde ara dönem kayıt zamanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un 12 noktasında açtığı ders atölyelerinde öğrencileri LGS ve YKS’ye hazırlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İlk kez 2022 yılında hizmet vermeye başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ders Atölyeleri 8. sınıf öğrencilerini matematik, fen bilgisi, Türkçe, İngilizce dersleri ile LGS’ye, 12. sınıf öğrencilerini de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, tarih, coğrafya, kimya ve biyoloji dersleri ile YKS’ye hazırlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ders Atölyelerinde üniversitelerin eğitim fakültelerinden ve ilgili bölümlerinden mezun olmuş branş ve rehber öğretmenlerinden oluşan 89 kişilik eğitimci kadrosu ile sınavlarda öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin notlarını yükseltmelerine ve temel branşlardaki derslerde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla açılan Ders Atölyeleri Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Esenler, Eyüpsultan, Şile, Kartal ve Pendik olmak üzere 10 ilçede 12 noktada hizmet veriyor.

SINIFLARDA 1900, WEB’DE 30 BİN ÖĞRENCİ KONTENJANI

Ders Atölyeleri sınıflarda 1900, https://ibbonlinedersatolyeleri.istanbul/ adresinden ulaşılabilen online ders atölyelerinde 30 bin öğrenci kontenjanı ile hizmet veriyor.

Atölyeler her ders için soru çözümleri ve konu anlatımları, geçmiş dönem sınavlarına ilişkin soru analizleri, yardımcı kaynakların farklı çözüm önerileri, öğrencilerin ders ve sınav konularını kavramasını kolaylaştıracak ve zaman kazandıracak yöntemlerin aktarılmasıyla çocukların ve gençlerin sınav hazırlıklarına ev sahipliği yapıyor.

Rehber öğretmenler de sınav stresiyle başa yöntemleri, doğru çalışma yöntemleri, planlı ve programlı çalışma gibi pek çok konuda hazırlık sürecinde öğrencilere destek oluyor.