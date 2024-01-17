İstanbul'da Şile Belediyesi'nden eğitime önem

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan ile birlikte Şile’de eğitim hizmeti veren okullara yönelik gerçekleştirdiği ziyaret programlarına devam ediyor.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şile Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarını ziyaret eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ilçe genelinde gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine devam ediyor. Şile Belediyesi olarak eğitime ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Yeni haftaya yine gençlerimizin enerjisiyle başladık. Okullarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi ziyaret etmeye, derslerine ve enerjilerine ortak olmaya devam ediyoruz. Onlar okudukça, onlar başardıkça bizlerde yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Yatırım, proje ve hizmetlerimizle eğitimin, eğitimcinin ve öğrenci kardeşlerimizin her daim yanındayız.” İfadelerini kullandı.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Şile Belediye Başkanı Ocaklı, Şile Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her konuda Şile’deki okullara gerekli desteği verdiklerini ve vermeye de hazır olduklarını dile getirdi. Başkan İlhan Ocaklı: "Eğitime büyük önem veriyoruz. Ülkemizin daha güçlü bir konumda olması eğitimle mümkün olacaktır. Bu anlamda Şile Belediyesi olarak üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Bugüne kadar Şile Belediyesi olarak okullarımıza ve öğrencilerimize farklı alanlarda farklı destekler sağladık. Sağlamaya da devam edeceğiz" dedi.