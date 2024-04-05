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İstanbul'da 'Enerjinin Yıldızları'nda istihdam iş birliği

Gençleri enerji sektörüne kazandırarak genç istihdama katkı sunmayı hedefleyen BEDAŞ, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile “istihdam odaklı eğitim işbirliği protokolüne” imza attı

EĞİTİM 05.04.2024, 14:23
İstanbul'da 'Enerjinin Yıldızları'nda istihdam iş birliği

Gençleri enerji sektörüne kazandırarak genç istihdama katkı sunmayı hedefleyen BEDAŞ, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile “istihdam odaklı eğitim işbirliği protokolüne” imza attı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile BEDAŞ’tan istihdam odaklı eğitim iş birliği yapıldı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), elektrik dağıtım sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına yanıt üretmek, genç istihdama katkı sağlamak hedefi ile yürüttüğü, “Enerjinin Yıldızları” Projesinin kapsamını genişletecek yeni bir adım attı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “istihdam odaklı eğitim işbirliği protokolü” kapsamında BEDAŞ,  İstanbul’da “elektrik-elektronik teknolojileri alanında eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine kapılarını ardına kadar açtı.

Protokole göre, 12. sınıf öğrencilerine BEDAŞ’ta staj yapma fırsatı sağlanırken, mezun olan öğrencilere de işe alımlarda öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

BEDAŞ’ın Çağlayan’daki Genel Müdürlük binasında yapılan protokol töreninde konuşan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Dünya beklentinin çok ötesinde bir gelişim ve değişim içerisinde. Tüm öğrenme kaynaklarına adapte olarak, öğrencilerimizi sahadaki yeni uygulama ve teknolojilerle donatarak hayata hazırlıyoruz. Bu anlamda BEDAŞ ile yapacağımız iş birliği bizim için oldukça büyük önem taşıyor. Elektrik gibi vatandaşlarımız için kritik bir hizmet alanında öğrencilerimizin sahadaki bilgiyi ve tecrübeyi uzmanlarından öğrenmesi, ileride nitelikli ve kaliteli hizmet sunabilmelerine vesile olacak” diye konuştu.

BEDAŞ’IN KAPILARI MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE AÇIK

2018 yılından bu yana “Enerjinin Yıldızları Projesi” ile lise çağındaki öğrencileri yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile sektöre kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit de, “Hayatın devamında, ekonomilerin kalkınmasında önemli rolü olan enerji sektörüne, gençlerimizi kazandırmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile bugün imzaladığımız protokol ile yıllardır sektörümüze yeni yıldızlar kazandırmamızı sağlayan Enerjinin Yıldızları Projemizin kapsamını daha da genişletmiş olacağız. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştireceğimiz istihdam odaklı iş birliği doğrultusunda İstanbul Avrupa Yakası’nda Elektrik- Elektronik Dalı’nın yer aldığı tüm meslek liselerinde eğitim gören gençlerimize BEDAŞ’ın kapılarını ardına kadar açıyoruz. Genç meslektaşlarımızı geleceğe hazırlamak, ortak bir geleceği birlikte inşa etmek bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı” değerlendirmesinde bulundu.

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