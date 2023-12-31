İstanbul'da bilgi teknolojileri alanında iş birliği

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) finans sektöründeki bilgi teknolojileriyle ilgili işbirliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olan İstanbul Finans Merkezi bilgi teknolojileri ve derinlemesine analiz çalışmaları için İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliğine gitti. İFM’ de gerçekleşen protokol imza törenine İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, İTÜ’nün akademik bilgi birikimi ve araştırma yetkinliği ile İstanbul Finans Merkezi’nin sektörel deneyimini bir araya getirerek, finans alanında bilgi teknolojileri üzerine derinlemesine pazar analizlerinin yapılması öngörülüyor. Yapılacak analizler, İTÜ akademisyenleri tarafından hazırlanacak ve finans sektöründeki bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri, mevcut durumu ve gelecek trendleri içerecek. Analizler her 3-4 ayda bir İstanbul Finans Merkezi tarafından ücretsiz olarak kamu erişimine açılacak.

Protokol, ayrıca, İTÜ öğrencilerine İstanbul Finans Merkezi’nde staj yapma imkânı da sağlayacak. İstanbul Finans Merkezi, kendisi tarafından belirlenecek sayıda İTÜ öğrencisi için staj ve aday mühendislik olanakları sağlamaya gayret edecek.

Bu sayede, ülkemizde bilgi teknolojileri alanında uzmanların yetiştirilmesine destek olunması; sektördeki ihtiyaçların daha iyi anlaşılması ve çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi amaçlanıyor.