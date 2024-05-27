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İstanbul Büyükşehir'in atölyelerinde mezuniyet şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ders Atölyeleri’nde temel branşlarda sınavlara hazırlanan; Teknoloji Atölyeleri'nde ise robotikten kodlamaya, yapay zekadan mobil uygulama geliştirmeye kadar farklı alanlarda eğitim alan öğrenciler için mezuniyet şöleni düzenlendi

EĞİTİM 27.05.2024, 11:16
İstanbul Büyükşehir'in atölyelerinde mezuniyet şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ders Atölyeleri’nde temel branşlarda sınavlara hazırlanan; Teknoloji Atölyeleri'nde ise robotikten kodlamaya, yapay zekadan mobil uygulama geliştirmeye kadar farklı alanlarda eğitim alan öğrenciler için mezuniyet şöleni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Ders Atölyeleri ve Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Şöleni’ne katıldı.

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen şölene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılarak, gençlerle buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, atölyelerde 13 şubede, 28 derslikte, 120 eğitmen ve PDR uzmanıyla öğrencilere hizmet verildiğini anlattı.

İBB Ders Atölyeleri ve Teknoloji Atölyeleri’nin iyi bir seviyeye geldiğini söyleyen Başkan İmamoğlu, “Arkadaşlarım özellikle bu alanda gençlerimizin başarılı olmaları için onlara sunulan bu imkânı daha da büyütmek için üst seviyede gayret gösteriyorlar. Özellikle ders atölyelerimizde, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerimizin LGS ve YKS'ye hiçbir arkadaşından aşağıda kalmayacak şekilde ailelerimizin evlatlarını kendi evladımız olacak bir biçimde sorumluluğu kabul ederek onların daha iyi eğitim alarak eşitleneceği bir şehir var etmek bizim yönetim anlayışımızdır. Onun için var olan bu seviyenin, var olan bu sayının yetmediğini görüyorum. Bunun sayısını da katlayarak arttıracağımızı hepinize söz veriyorum” dedi.

2021 yılında İBB Teknoloji Atölyeleri’nin Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirildiğini anımsatan İmamoğlu,  İstanbul'un her yerine dağılan ve binlerce gencimizi aynı anda bu alanda eğiten bir mekanizmayı kurarak bu sürecin içine, bu şehrin gönüllülerini, bu şehrin gönüllü kurum ve kuruluşlarını, teknoloji konusunda yüksek seviyede başarılara imza atmış, bu şehrin güzel insanlarını, yöneticilerini de bu işin içine katarak bu seviyeyi arttırmanın yolunu ve yöntemini bulacaklarını söyledi.

Konuşmalar sonrasında Başkan İmamoğlu, İBBTech Öğrencileri ve İBB Ders Atölyeleri arasında düzenlenen "Bilgi Yarışması ve Futbol Turnuvasında" derece alan öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini verdi.

İBBTech Öğrencilerinin katıldıkları yarışmalar ve dereceleri ise şöyle:

First Robotics Competition (FRC) 2023 Charged Up İstanbul Regional: Kalite Ödülü (2023 Qualty Award) İTÜRO (İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları): Birincilik ödülü. Robotex Türkiye Şampiyonası: Jüri Özel Ödülü, Üçüncülük. Robochallange (Romanya Bükreş): Dünya üçüncülüğü Robotex İnternational (Estonya Tallin):  Dünya ikinciliği First Lego League (FLL) 2024: İkincilik ödül. First Robotics Competition (FRC) 2024: Üçüncülük İTÜRO (İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları) 2024: İkincilik ödülü Öğrenciler, Evdeki Saat müzik grubunun şarkıları ile eğlendi.

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