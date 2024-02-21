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İstanbul Beylikdüzü'nde YKS ücretleri Başkan Çalık'tan
EĞİTİM 21.02.2024, 18:41
İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 8-9 Haziran 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için birçok çalışmaya imza attıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, YKS sınav ücretlerini karşılayacağını duyurdu.
"Kütüphanelerimizle, sınavlara hazırlık kurslarımızla, rehberlik hizmetlerimizle bugüne kadar öğrencilerimizin yanında olduk" diyen Başkan Çalık, "Onların geleceği için ne yapsak azdır” dedi.
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