Son Dakika

İstanbul'a 11 yeni kreş daha kazandırıldı

EĞİTİM 16.02.2024, 18:39
İstanbul'a 11 yeni kreş daha kazandırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehrin 11 ilçesine kazandırılan 11 yeni Yuvamız İstanbul kreşinin açılışını, çocuklarla birlikte yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum tarihinde sıfır olan kreş sayısını, Başkan Ekrem İmamoğlu döneminde, bugün 11 farklı ilçede açılışı yapılan 11 yeni kreşle birlikte, 100’e çıkardı.

Açılışları, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 11 kreş için düzenlenen etkinlik, karnaval havasında geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar etkinliği, kendileri için oyun bahçesi şeklinde tasarlanan alandan izledi.

İkramlar ve palyaçolar eşliğinde ağırlanan çocuklar, salona el ele giren İmamoğlu ve eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu çifti, renkli görüntülerin yaşandığı etkinliği, kreş çocuklarının arasında izledi. Etkinlikte ilk sahneyi yine çocuklar aldı. Eğitmenleri eşliğinde sahneye çıkan minikler, Şubadap Çocuk’un, “Özgürlük” ve “Neşeli Bir gün” isimli şarkılarıyla coştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK BİR YÖNETİCİ İÇİN EN KUTSAL GÖREV”

Çocuklar sahnedeyken mikrofona davet edilen Başkan İmamoğlu, “Çocukların olduğu yer, bir anda böyle çok keyifli, çok moralli bir hal alıyor. Çocuklarımızın geleceğini düşünmek, onun için bir şeyler yapabilmek, bir yönetici için belki de en kutsal görev. Çocuklarımızla bir arada olmaktan, o çocuklarımızın çok kıymetli anneleriyle, babalarıyla ve sevgili öğretmenleriyle birlikte olmaktan, çok mutluyum. Sevgili çocuklarımızın huzurunda söylemek istiyorum. Onların o sımsıcak, tertemiz kalplerinin ve zihinlerinin önünde,5 yıldır, özellikle bu çocuklarımıza mahcup olmamak için, inanınız gece-gündüz çok çalışıyoruz. Ve hiçbir siyasi hesabın, hiçbir çıkar grubunun gözetilmediği, inanın tümüyle tertemiz ve bereketli bir bütçeyle, muazzam işler yapıyoruz. Bu anlamda emeği geçen çok dostlarım, yol arkadaşlarım var. Ve bu işler arasında bu süreci yönetirken, bizi en fazla gururlandıran, içimizi en çok ısıtan, bu Yuvamız İstanbul ve Yuvamız İstanbul'un çocuklarının kullandığı o güzel kreşlerimiz, bizi çok mutlu ediyor. Onun ayrı bir yeri var" diye konuştu.

Karnaval havasında geçen açılışta Başkan İmamoğlu, “Maalesef, bizden önceki 20- 25 yılda, tek bir kreş dahi İstanbul'a açmayan bir yönetim vardı. Onca yıl tek bir kreş açmayan bu yönetim, şimdi sanki sıfırdan başlayacakmış gibi, kreş açmayı şehre vadetmeyi en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor. Buna ben ne yapıyorum? Vallahi de billahi de seviniyorum. En azından böylesi önemli bir projenin ne kadar mega bir proje olduğunu, ne kadar büyük bir proje olduğunu anlayabilmişler” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 25 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Karagümrük 26 28
15. Hatayspor 25 28
16. Alanyaspor 25 28
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Manisa FK 23 27
11. Erzurumspor 22 27
12. Ümraniye 22 27
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7