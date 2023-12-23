Son Dakika

İş dünyası BTÜ mezunlarından memnun

EĞİTİM 23.12.2023, 12:30
İş dünyası BTÜ mezunlarından memnun

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, ‘iş dünyasının mezunlarından memnun olduğu üniversiteler’ sıralaması açıklandı. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) burada da farkını ortaya koyarak, memnuniyet oranın en yüksek olduğu ilk 3 devlet üniversitesi arasında yer aldı.BURS (İGFA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023" yayımlandı. Türkiye’deki 208 üniversitenin yer aldığı raporda pek çok kriter ele alınırken, ‘iş dünyasının mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı’ da burada açıklandı. Devlet üniversiteleri kategorisinde iş dünyasının mezunlarının çalışma şeklinden memnun olduğu ilk 3 üniversite arasında Bursa Teknik Üniversitesi de yer alma başarısı gösterdi. Yapılan anketlerde yüzde 92,5’luk memnuniyet alan BTÜ, listenin 3’ncü sırasına oturdu. Türk-Alman Üniversitesinin birinci sırada yer aldığı sıralamada, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi ise 2’nci oldu. Sıralamada BTÜ’yü ise Sakarya ve Tarsus Üniversiteleri takip etti.  

BTÜ’nün istihdam oranında da pek çok üniversiteyi geride bıraktığını hatırlatan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin verilerine göre BTÜ’lü öğrencilerin yüzde 18’i henüz mezun olmadan, toplamda yüzde 74’ü mezun olduktan sonra 6 ay içinde ve yüzde 90’ı ise 1 yıl içerisinde kendi alanlarında istihdam ediliyor. Aslında bu oran bile BTÜ’lü öğrencilerin ne kadar tercih edildiğinin bir göstergesi… Son olarak YÖK tarafından açıklanan ‘iş dünyasının mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranında’ da BTÜ, devlet üniversiteleri arasında 3’ncü sırada yer alma başarısı gösterdi. Bu, bizim sunduğumuz eğitim sistemimizin ve akademisyenlerimizin ne kadar kaliteli ve doğru yol izlediğinin göstergesi. BTÜ olarak başarılarla anılmaya devam edeceğimize ve daha fazla çalışarak zirvede yer alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Hatayspor 16 19
11. Ankaragücü 16 19
12. Sivasspor 17 19
13. Başakşehir 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Alanyaspor 16 17
16. Gaziantep FK 16 16
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 16 9
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 17 28
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 16 15
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 17 14
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Aston Villa 18 39
3. Liverpool 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. Brighton 18 27
9. West Ham United 17 27
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Sheffield United 18 9
20. Burnley 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 17 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5