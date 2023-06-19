İpsala’da yılsonu eğitim toplantısı yapıldı

İpsala’da 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin son değerlendirme toplantısı İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin başkanlığında gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Şube Müdürleri Abdullah Deniz ve Zeynep Koçak Uyanık ile tüm okul/kurum müdürleri katıldı.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, İpsala’da 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin değerlendirmesini yaptıklarını ifade etti.