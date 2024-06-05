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İpsala’da “Minik Eller, Büyük Hayaller” projesi hayata geçirildi
İpsala’da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Minik Eller, Büyük Hayaller" projesi hayata geçirildi
EĞİTİM 05.06.2024, 09:19
İpsala’da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Minik Eller, Büyük Hayaller" projesi hayata geçirildi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Proje etkinlikleri kapsamında İpsala Halk Eğitimi Merkezi tarafından özel eğitim öğrencileri de sürece dahil ederek yemek hazırlama etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe İpsala Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recep Kolcu ve Müdür Yardımcısı Ayşe Öztürk Aydın’da katılarak öğrencilere eşlik ettiler.
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