İpsala MYO’da akran değerlendirme toplantısı

Trakya Üniversiteler Birliği 2024 yılı etkinlik takvimi çerçevesinde Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde akran değerlendirme toplantısı düzenlendi.EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversiteler Birliği 2024 yılı etkinlik takvimi çerçevesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz, Doç. Dr. Ertuğrul Karakulak, Dr. Öğr. Üyesi Emrehan Yavşan, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bozkurt, Doç. Dr. Aytekin Erdem, Öğr. Gör. Fatih Özen ve Memur Saniye Uçar’ın katılımıyla İpsala MYO ev sahipliğinde Akran Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İpsala MYO’nun; eğitim ve öğretim uygulamaları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, toplumsal hizmet, paydaş iş birlikleri gibi birçok konuda güçlü ve iyileştirmeye açık yönler ele alındı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, İpsala MYO’nun hedefleri ve projeleri hakkında bilgi paylaşarak, sürdürülebilir kalite güvencesi sisteminin geliştirilmesi adına gerçekleştirilen toplantı için konuk kalite takımına teşekkür etti.