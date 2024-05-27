İnegöl'de öğrencilere afet farkındalığı aşılandı

Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi öğrencilerinin organizasyonuyla İnegöl Belediyesi ve İNDAK iş birliğinde Hacı Sevim Yıldız-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik doğal afet farkındalığı eğitimleri verildi.BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi 1B sınıfı öğrencileri Sudenur Çakır, Sümeyra Türk, Ahmet Erdem Erçevik, Fatmanur Şahin ve Vedat Bayraktar, İnegöl Belediyesi ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) Ekibi iş birliğinde lise öğrencilerine yönelik doğal afetler farkındalık eğitimi ve bu kapsamda etkinlikler düzenledi. Doğal afet bilincini arttırmak adına yapılan etkinlik ve eğitimlere lise öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu.

EĞİTİM VE ARKINDALIK OLUŞTURACAK SERGİLER YAPILDI

Hacı Sevim Yıldız-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen doğal afet farkındalık eğitimlerinde, İNDAK yöneticileri ile üniversite öğrencileri sınıflarda öğrencilere eğitimler verdi. Deprem çantası içeriği, deprem öncesi ve sonrasında yapılacaklar başta olmak üzere verilen eğitimlerin yanı sıra fotoğraf sergisi ile arama kurtarma ekipmanları tanıtımının yapıldığı sergi öğrencilerden büyük ilgi gördü.