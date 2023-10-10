İlkokul öğrencilerine müjde! 550 TL kartlara yüklendi

İlkokul çağındaki çocukların beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla sadece okul kantinlerinde geçerli olan 550 TL ailelerin Başkent Kart’ına yüklendi. 10 bin 762 öğrenci için yapılan kantin desteği her ay düzenli olarak devam edecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında hayata geçirilen kantin desteği projesi devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilkokul çağındaki evlatlarımızın beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla çocuk başına 550 TL destek tutarını ailelerin Başkent Kartı’na yükledi.

10 BİN 762 ÖĞRENCİYE DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 bin 181 ailenin 10 bin 762 öğrencisinin yeterli beslenmesine destek olmak ve imkânsızlıklardan dolayı okulda öğün atlamak zorunda kalmalarının önüne geçmek için 550 TL tutarında kantin desteği yaptı. Günlük 25 TL tutarında bakiye ile çocuklar kantinden istedikleri yiyecekleri alabilecek.

Ailelerin Başkent Kartlarına yatırılan destek tutarı sadece çocukların okuduğu ilkokulun kantininde kullanılabiliyor. Kantin desteği uygulamasıyla hem ailelerin hem de kantincilerin ekonomisine büyük oranda katkı sağlanıyor.