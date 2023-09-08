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İlkokul birler heyecanla eğitime başladı
EĞİTİM 08.09.2023, 15:22
İlkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ülke genelinde 4 Eylül’de ilkokullarda eğitim zilleri çaldı.İZMİR (İGFA) - Okullarda yalnız birinci sınıfa gidecek öğrencilerin olması, öğrenciler ve veliler arasında ki heyecanı gözler önüne seriyor.
Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavutilkokulu'nda öğrenciler bir saatlik alıştırma eğitimi için sınıflara girmeden önce öğretmen eşliğinde öğrenciler veliler ile eğlenceli kısa oyunlar oynuyor ve öğrenciler sonrasında sınıflara güle oynaya giriyor.
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|3
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|3
|7
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|7
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|4
|6
|7. Trabzonspor
|4
|6
|8. Alanyaspor
|4
|6
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|3
|5
|11. Sivasspor
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|5
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|5
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|4
|4
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|3
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|2
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|4
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|10
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|10
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|8
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|8
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|4
|7
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|6
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|4
|5
|11. Göztepe
|4
|4
|12. Erzurumspor
|4
|3
|13. Altay
|4
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
|4
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Crystal Palace
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|7
|8. Brentford
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|6
|9. Nottingham Forest
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|6
|10. Aston Villa
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Chelsea
|4
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|13. Fulham
|4
|4
|14. Newcastle
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|3
|15. Wolves
|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|4
|7
|6. Cadiz
|4
|7
|7. Real Betis
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|6
|9. Deportivo Alaves
|4
|6
|10. Osasuna
|4
|6
|11. Valencia
|4
|6
|12. Rayo Vallecano
|4
|6
|13. Celta Vigo
|4
|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0
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