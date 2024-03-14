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İlhan Saz’dan, Açık Öğretim Kurumları sınavı açıklaması

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak Açık Öğretim Kurumları sınavı hakkında bilgilendirmede bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE

EĞİTİM 14.03.2024, 09:28
İlhan Saz’dan, Açık Öğretim Kurumları sınavı açıklaması

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak Açık Öğretim Kurumları sınavı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Açık Öğretim Kurumları 2023/2024 2.dönem sınavları 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz’ın yaptığı açıklamaya göre sınavların Ahmet Yenice Ortaokulu’nda gerçekleştirileceği öğrenildi.

Saz’ın sınavla ilgili yaptığı açıklamada şöyle;

“16/03/2024 Cumartesi günü 1.oturum-10.00-11.40, 2..oturum 14.00-- 15.40; 17/03/2024 Pazar günü 3.oturum 10.00-11.40 saatleri arasında Ilçemiz Ahmet Yenice Ortaokulu Müdürlüğü’nde Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 2. Dönem Sınavları yapılacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sınava girecek adaylar sınav ve oturum saatlerinden yarım saat önce sınava girecekleri sınav merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Sınava gelirken yanlarında fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı (veya pasaport), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaklardır. Kimlik Belgeleri (nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi) yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Adayların sınava gelirken yanlarında ve üzerlerinde kesinlikle sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri olan saat bulundurmamalarını; adayların gürültü kirliliğinden uzak, sessiz ve huzurlu bir ortamda sınava girmelerinin sağlanabilmesi için sınavın yapılacağı okul çevresinde sessizliğin sağlanması, araç sahiplerinin mümkün olduğu kadar okul çevresinde araçlarını park etmemeleri, sınav merkezinin önünde uzun süreli bekleme yapmamaları ve kornalarını sınav saatleri süresince mümkün olduğunca kullanmamaları, sınav yapılacak okulun önünde yüksek ses müzikle araçlarını kullanmamaları, seyyar satıcıların da sınav yapılacak okulun çevresinde ve okul bahçesinin içinde bulunmamaları, sınavda görevli memurların uyarı ve ikazlarına uygun hareket etmeleri hususlarında tüm Keşan halkından gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyorum.”

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