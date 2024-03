  İletişimci Dr. Halid Özgür: "İyi sunan kazanır"

BTÜ Konuşmaları’nın konuğu olan SUBÜ İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Halid Özgür, iyi sunum yapmanın ipuçlarını verdi. Dr. Halid Özgür, “Sunumunuz, her şeyiyle iyi olmalı. Ayağı yere basmayan sunumlar, mutsuz son getirir ama iyi sunan her zaman kazanır” dedi.BURSA (İGFA) - Öğrencilerini teknik becerilerle donatan Bursa Teknik Üniversitesi bunun yanında öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu doğrultuda her çarşamba günü alanında uzman isimleri öğrencilerle bir araya getiren BTÜ Konuşmaları’nın bu haftaki konuğu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Halid Özgür oldu. Özgür, ‘İyi Sunan Kazanır’ başlıklı konuşmasıyla, etkili sunum yapmanın püf noktalarını öğrencilerle paylaştı. İyi sunum yapmanın önemine değinen Halid Özgür, “İyi sunum yapmanın yanında, pazarladığınız ürünün de iyi olması gerekir. Çünkü abartılı, ayağı yere basmayan sunum, mutsuz son getirir. O nedenle ön şart, sunacağınız şey her şeyiyle iyi olmalı, siz de buna inanmalısınız. Sunum yaparken; sahneye, salona, diğer konuşmacılara ve izleyicilere kısacası salondaki her şeye hâkim olmak zorundasınız. Ana sorunuz ise ‘her şey bittiğinde izleyenlerin aklında ne kalsın’ olmalı. Çünkü burada asıl olan, aklıda kalıcı ana mesajdır” diye konuştu.

“DUYGULARA HİTAP EDECEK HİKÂYELER ANLATIN”

İyi sunum yapmanın ipuçlarını paylaşan Halid Özgür, “Sunum yaparken; ana mesaj, hikâye, konuşma metni, tasarım ve demo başlıklarına yer vermelisiniz. Sunumda, ana mesajınızı destekleyecek, duygulara dokunacak hikâyeler anlatabilirsiniz. Sunumunuzu mutlaka konuşma dilinde, abartıya yer vermeden yazın. Kullanacağınız tasarımları basitleştirin. Az çeşit font, az yazı ve sade görseller kullanın, rakamlarla beyne hitap edin. Tüm bunları bitirdikten sonra mutlaka baştan sona bir başkasına sunun. Sunumlarınıza önem verin, unutmayın ki iyi sunan kazanır” ifadelerini kullandı.

Program, Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar’ın SUBÜ İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Halid Özgür’e teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.