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İletişim ve Medya Akademisi başlıyor

EĞİTİM 17.11.2023, 08:33
İletişim ve Medya Akademisi başlıyor

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği’nin (Bursa İGD) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “İletişim ve Medya Akademisi” Kent Konseyi, Uludağ Üniversitesi ULUSEM, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü, Uludağ Enerji, TSYD Bursa Şubesi ve İGF Haber Ajansı katkılarıyla startı verdi.BURSA (İGFA) - “İletişim ve Medya Akademisi” ile ilgili açıklamalarda bulunan İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, “Kamu kurum ve kuruluşları ile medyalarımızın en önemli eksiklerinden biri nitelikli personeldir. İletişim çağının önemli olduğu günümüzde, iletişim ve medya da öne çıkmaktadır. Bu çerçevede iletişim ve medya açısından istihdama yönelik yaptığımız çalışmaların başında eğitimler geliyor. Bursa İnternet Gazetecileri Derneği olarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz İletişim ve Medya Akademisi’ne katkı ve destek veren Kent Konseyi, Uludağ Üniversitesi ULUSEM, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü, Uludağ Enerji, TSYD Bursa Şubesi ve İGF Haber Ajansı’na, tüm eğitimlerimizde bizleri yalnız bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BTSO İstihdam Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü’ne derneğimiz ve medyalarımız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KURSİYERLER 11 KATEGORİDE EĞİTİM GÖRECEKLER

İletişim ve Medya Akademisi ile ilgili bilgi de veren Başkan Demir, “İletişim ve Medya Akademisi’ne başvurular bugün itibariyle başlamış olup, 1 Aralık 2023 Cuma günü Saat 17.00’da sona erecektir. Başvurularda önceliğimiz İletişim Fakültesi mezunları olup, kontenjanımız 50 ile sınırlıdır. Akademimiz Merinos AKKM’deki eğitim salonlarında gerçekleşecek. İletişim ve Medya Akademisi açılış töreni, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 09.30’da yapılacak. Kursiyer adaylarımız başvuruları 0 (530) 373 97 20 whatsapp hattından ya da [email protected] mail adresinden yapabilirler. Akademimizde internet editörlüğü, muhabirlik, kurumsal iletişim, sosyal medya uzmanlığı, etik değerler, köşe yazarlığı, Google SEO uzmanlığı, kamera-fotoğraf, video kurgu-montaj, temel photoshop ile spikerlik – diksiyon eğitimlerimiz, tecrübeli çok kıymetli eğitimcilerimiz tarafından verilecek. Ücretsiz gerçekleştireceğimiz eğitimlerimizi başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz, sertifikalarını aldıktan sonra İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşları ve medyalarımızda istihdam edilecek. Nitelikli iletişim ve medya personeli istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kuruşları ile medyalarımız, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği’ne talep edebilirler. Akademide emeği geçen tüm kurumlarımıza, eğitimcilerimize teşekkür ediyor, İletişim ve Medya Akademimizin, Bursamıza ve medya camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İLETİŞİM VE MEDYA AKADEMİSİ TAKVİMİ:

 BAŞVURULAR: 17.11.2023 – 01.12.2023

MÜLAKATLAR: 02.12.2023 CUMARTESİ GÜNÜ

İLETİŞİM VE MEDYA AKADEMİSİ AÇILIŞ TÖRENİ:

04.12.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 09.30 (MERİNOS AKKM EĞİTİM SALONU)          

EĞİTİMLER VE STAJ: 04.12.2023 – 26.12.2023

YAZILI – UYGULAMA SINAVI:

28.12.2023 PERŞEMBE SAAT: 10.00 (MERİNOS AKKM EĞİTİM SALONU)

SERTİFİKA TÖRENİ:

09.01.2024 SALI GÜNÜ SAAT: 10.00 (MERİNOS AKKM)

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