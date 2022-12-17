İKÇÜ’lü öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için ödül töreni düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programları” kapsamında projesi desteklenmeye değer bulunan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öğrencileri için tören gerçekleştirdi.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Proje Genel Koordinatörlüğünce hazırlanan programda İKÇÜ’nün başarılı öğrencileri başarı belgelerini Rektör Prof. Dr. Saffet Köse’nin elinden aldı. İKÇÜ VIP Salonundaki buluşmaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Süleyman Akbulut, İKÇÜ Genel Sekreteri Nuretdin Memur ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Proje Genel Koordinatörlüğü olarak yürütülen çalışmalara öğrencilerin katılımının oldukça değerli olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut, gençlerin proje üretme süreçlerine erken dâhil olmasının gelecekte yapacakları projelerde onların tecrübelerini güçlendireceğini söyledi. Prof. Dr. Akbulut, “Gayretlerinden dolayı proje hazırlama ve sunma başarısı gösteren tüm öğrencilerimizi ve onlara destek olan danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Her alanda proje yapan bir üniversiteyiz ve sağladığımız imkanlarla daha büyük başarılara ulaşacağınızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse de proje kültürünün İKÇÜ geneline yaygınlaştırılmasına yönelik öğrencilerden gelen bu desteğin ve başarının gurur verici olduğunu kaydetti.