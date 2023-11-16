Son Dakika

İK eğitimleri tek platformda toplandı

EĞİTİM 16.11.2023, 14:43
İK eğitimleri tek platformda toplandı

Kolay İK, insan kaynakları süreçlerini yöneticiler, çalışanlar, İK profesyonelleri ve adayları ile üniversite öğrencileri için daha etkin hale getirmeye katkı sağlayacak eğitimleri içeren Kolay Akademi platformunu yayına aldı.İSTANBUL (İGFA) - Günümüz iş dünyasında kurum kültürünün ve stratejisinin temelini oluşturan insan kaynakları, yalnızca bir departman olmanın ötesine geçip tüm çalışanların içinde olduğu yapıya dönüştü.

İnsan kaynakları platformu Kolay İK, bu sürecin yöneticiler, çalışanlar, İK profesyonelleri ve adayları ile üniversite öğrencileri için daha etkin hale gelmesine katkı sağlayacak eğitimleri içeren Kolay Akademi platformunu yayına aldı.

Kolay Akademi hakkında bilgi veren Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “Dijitalleşme ile birlikte iş yapış şekillerinin değişmesi insan kaynaklarını da dönüştürmeye başlamıştı. Ancak özellikle pandemi sürecinde asıl büyük ve hızlı değişimi gördük. Uzaktan veya hibrit çalışma ile birlikte bir taraftan çalışanların şirkete olan bağlılığını sağlamak, aidiyet duygusunu artırmak gibi konular önem kazanırken diğer taraftan performans değerlendirmeden izinlere uzanan süreçler de dijital ortamda, uzaktan çözülmeye başlandı. Biz bu noktada Kolay İK çatısı altında hayata geçirdiğimiz Kolay Akademi ile tüm İK süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayacak yasaların ve mevzuatların bilinmesine, güncel trendlere uygun stratejilerin öğrenilmesine ve şirketlerin gelişimine katkı sağlayacak eğitimlere kolay bir şekilde ulaşılmasına katkı sağlamayı hedefledik. Dolayısıyla Kolay Akademi sadece insan kaynakları profesyonelleri için değil İK ile yolu kesişen tüm yöneticiler, çalışanlar ve öğrenciler için değerli bilgiler içeren bir eğitim platformu” diye konuştu.

TÜM EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Kolay Akademi’de şu anda “A’dan Z’ye Performans Değerlendirme”, “İK'yı Sıfırdan Yönetmek ve Dijitalleştirmek” ve “Bilmeniz Gereken İK Terimleri” olmak üzere üç adetücretsiz ve herkese açık eğitim bulunuyor. Yakın zamanda da “İş Hukuku”, “Bağlayan Liderlik” ve “Profesyoneller İçin Hitabet” eğitimleri platforma eklenecek. Yeni eklenecek eğitimlerden Kolay İK kullanıcıları ve üniversite öğrencileri ücretsiz, diğer kullanıcılar ise belirli bir ücret karşılığında yararlanabilecek. Eğitimini başarıyla tamamlayanlar bitirme sertifikası almaya hak kazanacak. Kolay Akademi’de ayrıca İK Kütüphanesi, makaleler ve indirilebilir e-kitaplar gibi zengin bir içerik de sunuluyor. Kolay İK’nın deneyimli ekibi tarafından hazırlanan platforma, önümüzdeki dönemde de yeni eğitim ve içerikler eklenmeye devam edilecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3