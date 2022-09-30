Hem burs aldılar, hem iş öğrendiler

Fikir öncülüğünü Dilek İmamoğlu’nun yaptığı üniversiteli genç kızların eğitim bursu almasını sağlayan ‘Büyüt Hayallerini’ projesinde yeni bir adım daha…Proje kapsamında bu yıl ilki düzenlenen ‘Büyüt Hayallerini Gelişim Programı’nda; geçtiğimiz yıl burs alan kız öğrencilerden 40’ı, İBB şirketlerini ziyaret ederek, çalışma hayatına nasıl hazırlanılmalı konularında deneyim sahibi oldu. Bazılarına staj imkanı da tanınan genç kızlar, iş hayatını sahada tecrübe ederken; bir özgeçmiş nasıl hazırlanmalı, mülakata nasıl hazırlanılır, kişisel imaj yönetimi, problem çözme ve karar verme gibi konularda eğitimlere katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Dilek İmamoğlu’nun, kız öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak için fikir öncülüğünü yaptığı ve İstanbul Vakfı’nın Mart 2021’de hayata geçirdiği ‘Büyüt Hayallerini’ projesinde yeni bir adım daha atıldı. Geçtiğimiz yıl 300 kız öğrenciye eğitim bursu imkanı tanınan proje kapsamında şimdi de bursiyer kızlardan 40’ının; çalışma hayatına hazırlanması için bu yıl ilk kez ‘Gelişim Programı’ düzenlendi.

19-24 Eylül tarihleri arasında yapılan programla, İBB iştiraklerini tanıma ve sahada deneyim sahibi olma fırsatı yakalayan üniversiteli kız öğrenciler; iş hayatına nasıl hazırlanılmalı, bir özgeçmiş nasıl hazırlanır, mülakata hazırlanma, kişisel imaj yönetimi nasıl olmalı, problem çözme ve karar verme becerisi, çok boyutlu düşünme gibi konularda eğitim aldılar. Eğitim ve kariyer hayatlarına destek olacak farklı yelpazede eğitimlerin yanı sıra, bazı iştirak şirketleri ve hizmetlerinin tanıtıldığı saha programlarına ve kültür-sanat etkinliklerine katıldılar. Saha programları arasında; Haliç Tersanesi’nden İPA Kampüsü’ne, Halk Ekmek fabrikasından Müze Gazhane’ye, KİPTAŞ şantiyesinden metro atölye alanına ve İSTAÇ atık yönetimi tesisine kadar pek çok alanı yerinde görme fırsatı buldular.

Gelişim Programı sona erdiğinde katılımcı gençlere sertifikaları, Yerebatan Sarnıcı’nda düzenlenen törenle verildi. Uzun soluklu sosyal sorumluluk projesinin, ilerleyen zamanlarda diğer iştirak şirketlerinin ev sahipliğinde gelişerek devam etmesi hedefleniyor.

HAYATA ADIMIN İLK BASAMAĞI SERTİFİKA

‘Büyüt Hayallerini Gelişim Programı’na katılan bursiyer 40 kız öğrenci, Yerebatan Sarnıcı’ndaki törenle sertifikalarını aldı. İBB iştirak şirketi yöneticileri, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve Dilek İmamoğlu’nun katıldığı tören, sarnıcın büyüleyici atmosferinde müzik dinletisi ile başladı. Programa katılan genç kızlara hayallerine sahip çıkmalarını tavsiye eden Dilek İmamoğlu, burs desteği sağlanacak genç kızların sayısının artmasından mutluluk duyduğunu, gelişim programının da diğer iştirak şirketlerinin katılımıyla gelişerek büyüyeceğini söyledi.

“Büyüt Hayallerini” projesinde ortaya çıkan ilk eser, 40 farklı yazarın kaleminden 40 kadının hikayesinin anlatıldığı “İlham Veren Adımlar” kitabıydı. Kitabın satışından elde edilen gelirle kız öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için geçtiğimiz yıl 300 kız öğrenciye verilen eğitim bursunun bu yıl 1.000’e çıkarılması hedeflendi. Bu yılki burs başvuruları 14-26 Eylül tarihleri arasında alındı.