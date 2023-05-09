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'Hayırlı' fırsatta üçüncü dönem başladı

EĞİTİM 09.05.2023, 18:25
'Hayırlı' fırsatta üçüncü dönem başladı

Esas Sosyal tarafından üniversiteli gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştırmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı”nın 3. dönemi başladı.İSTANBUL (İGFA) - Merhum Şevket Sabancı ve ailesi tarafından 2000 yılında kurulan Türkiye’nin lider yatırım şirketlerinden biri olan Esas Holding, sosyal fayda odaklı yatırım birimi Esas Sosyal ile 2015 yılından bu yana gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir etki oluşturuyor.

Üniversite isminin yeterince bilinmemesi nedeniyle istihdama geçişte fırsat eşitliğine ihtiyaç duyan gençlerin güçlendirilmesine odaklanan ve bu zaman kadar 30 bini aşkın başvuru alan Esas Sosyal programları; gençlerin donanımlı kendinden emin ve farkındalığı yüksek bireyler olarak profesyonel hayata adım atmalarını amaçlıyor.

Bu kapsamda ‘Esas Sosyal Fırsat Eşitliği Sağlar’ mottosuyla hayata geçirilen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları etrafında oluşturulan 3 bin 500 kişilik geniş ekosistem ile gençlerin gelişimine katkı sağlanıyor.

İşverenler tarafından daha az bilinen devlet üniversitelerinde eğitim gören gençlerin İngilizce konusunda yetkinliklerini artırmayı hedefleyen program; bir dil programı olmanın ötesinde gençlerin profesyonel hayata geçişlerini kolaylaştıracak deneyimler de sunuyor. Katılımcı gençler 12 ay süresince 3 kur online canlı sınıflarda Berlitz Dil Okulları’ndan İngilizce eğitimi alarak en az orta seviye yabancı dille mezun oluyor.

Programda; İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce, mülakat koçluğu gibi çalışmalarla gençlerin İngilizce dil becerilerini güçlendiriyor, iş hayatında daha özgüvenli ve yetkin bireyler olmalarına katkı sağlıyor.

Üç yılda Türkiye’nin dört bir yanından 600 gence İngilizce eğitimi fırsatı sunan programa bu yıl, 81 şehirden 120 farklı devlet üniversitesinden 4 bin 400 genç başvurduğu kaydedildi.

KATILIMCI ÜNİVERSİTE DAĞILIMI ŞÖYLE:

Bölüm farkı gözetmeksizin yapılan değerlendirmelerde yüzde 32’si deprem bölgesinden dâhil olan 250 katılımcının yüzde 72’si kadınlardan, yüzde 28’i ise erkeklerden oluşuyor.

Yüzde 81’i İstanbul dışındaki şehirlerde yaşayan ve 68 farklı üniversitede okuyan katılımcıların en çok öğrenim gördüğü üniversiteler ise Ankara Yıldırım Beyazıt, Manisa Celal Bayar,   Kocaeli, Eskişehir Osmangazi, Adana Çukurova, Konya Selçuk ve Bursa Uludağ Üniversitesi oldu.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, gençleri cesaretlendirmek, yol göstermek ve ellerinden tutarak merdivenleri bir bir çıkmaları için sorumlu hissettiklerini belirterek, "Bu sorumluluk duygusuyla umudumuz olan gençleri desteklemenin mutluluğu içindeyiz. Bildiğiniz gibi Esas Sosyal olarak gençleri fırsat eşitliğine kavuşturmak için çözüm modelleri geliştiriyoruz. Sevgili annem Hayırlı Sabancı’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz İngilizce Fırsatım Programı da bunlardan bir tanesi. Program kapsamında her yıl daha fazla gence ulaşabilmek ve hayatına dokunabilmek için durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

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