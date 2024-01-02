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Havsa’da siber suç farkındalığı
EĞİTİM 02.01.2024, 18:25
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, dijital dolandırıcılık gibi siber suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Havsa ilçesinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okulları öğrencilerine yönelik siber suç farkındalığı eğitimi verildi.
Eğitimde, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verildi.
Eğitime katılan öğrenciler, siber suçlarla ilgili bilinçlenerek kendilerini korumanın yollarını öğrendiler.
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