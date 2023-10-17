HATMEK İskenderun'da 21 farklı branşta kurs verecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs merkezi (HATMEK) İskenderun ilçesinde yeni yerinde hizmet vermeye başladı.HATAY (İGFA) - 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası hasar gören İskenderun HATMEK binası, Kurtuluş Mahallesi’ndeki yeni yerinde kurs kayıtlarını başlattı.

21 farklı alanda kurs verileceğini ve kayıtların başladığını belirten Hatay Büyükşehir Belediyesi, kursların belirli bir yaş aralığına göre nitelendirildiğini ve binada toplamda 12 derslik bulunduğunu bildirdi.

Vatandaşların meslek edinmesi ve sosyal kültürel alanda gelişmesini sağlayacak olan kursların talepler doğrultusunda artacağının bilgisini veren HBB yetkilileri, vatandaşların HATMEK merkezlerinde keyifli vakit geçirerek kendilerini motive ettiklerini açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, İskenderun Kurtuluş Mahallesi Namık Kemal Caddesi 5 Temmuz İlköğretim okulu yanında Postane arkasındaki HATMEK kurs merkezine giderek kayıt işlemlerinin yapılabileceğini duyurdu.