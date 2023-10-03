Hatay yerinde eğitim öğretime yeniden başladı

6 Şubat Depremi’nde hasar alan Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Eğitim Merkezi, yeniden hizmet vermeye başladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlerin eğitimlerinin yarıda kalması ve sağlıklı çalışma bulamamalarından dolayı deprem sonrasında Antakya EXPO alanında dershane oluşturmuştu. HBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren eğitim merkezi, talep ve yoğunluk üzerine çalışma alanlarını genişletmek ve daha fazla öğrencinin de faydalanması amacıyla eski yerinde yeniden hizmet vermeye başladı.

Merkezde matematikten İngilizceye alanında uzman öğretmenler tarafından yürütülen eğitim çalışmalarında çocuklar, birebir etüt çalışmaları, soru çözümleri, deneme sınavları ve online eğitimlerden faydalanabiliyor.

“DEPREMDEN HEMEN SONRA ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLERİNDEN GERİ KALMAMALARI ADINA EĞİTİMLERİMİZE BAŞLAMIŞTIK”

Depremden etkilenen gençlere moral ve motivasyon vererek eğitimlerinin aksamaması amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren HBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Emine Atmaca, “ Deprem sürecinden hemen sonra çocuklarımızın eğitimlerinde geri kalmamaları için 8. Ve 12. Sınıflar için hemen Türkiye Akademi işbirliği ile eğitimlerimize başlamıştık. Daha sonra belediyemize hibe edilen 450 metrekarelik çelik çadırda başkanımızın da talimatları ile öğrencilerimiz için EXPO Antakya alanımızda öğretmen arkadaşlarımız ile eğitim kampüsü oluşturduk. 180 öğrencimiz çalışma alanlarımızdan ve öğretmenlerimizden eğitim aldılar. Alanımızda kütüphane de oluşturduk ve ders dışında öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla online eğitim imkanı da sunduk” dedi.

283 öğrencinin eğitim aldığı merkezde ulaşım sorunu yaşayan öğrencileri de Antakya’nın çeşitli bölgelerinden ulaşımlarını sağladıklarını belirten Atmaca, "Eğitim merkezimizde kütüphane ve ders çalışma ortamları için ayrı özel sınıf oluşturduk. Başvuru almaya devam ediyoruz” dedi. Atmaca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının Hataylı gençlere gönderdiği 10 bin adet sınava hazırlık kitabını ihtiyacı olan öğrencilere dağıttıklarını da belirtti.