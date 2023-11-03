Hatay'da çocuklar meslekleri tanıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yangın ve olası tehlikelere karşı bilinç oluşturmak amacıyla minik öğrencilere eğitim verdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, uygulamalı olarak meslek tanıtımı gerçekleştirdi.

Arsuz ilçesi Karahüseyinli İlkokulu idarecileri tarafından gelen talebi değerlendiren ekipler, okul bahçesinde, meslek tanıtımı ile yangında kullanılan ekipmanları detaylı olarak anlattı.

Çocuklara yangın esnasında yapılması gerekenleri anlatarak yangın tüpünün kullanımını da uygulamalı bir şekilde gösteren HBB ekipleri, küçük bir tatbikatla öğrencilere görsel olarak gösterdi.

Elektrik fişi, kibrit ve çakmak gibi tehlikeli aletler ile oynanmaması konusunda da minik öğrencileri uyaran görevliler, çocukların merak ettikleri soruları da yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı kapsamındaki Hayat Bilgisi dersinde yer alan “Meslekleri Öğreniyorum” konusu dahilinde, öğrencilere meslekleri yaşatarak öğretmeyi hedeflediklerini kaydeden Okul Müdürü Fevzi Turan Erişen, bu konuda kendilerine destek veren ve taleplerini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.