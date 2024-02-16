Harezmi Eğitim Modeli İstanbul'da anlatıldı

Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri toplantısına katılan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, beceri temelli müfredatın önemini vurgulayarak, yeni müfredatın milli ve manevi değerlerle bilimi bir arada işleyeceğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri toplantısına katıldı. Yelkenci, bilgi temelli müfredattan beceri temelli müfredata gelindiğini ve Harezmi Eğitim Modeli'nin yeni müfredatı desteklediğini söyledi.

Bu şekilde öğrencilerin hayal dünyası, yaratıcılıkları, sorgulama ve karar verme becerilerinin gelişebileceğini anlatan Yelkenci, eğitimlerle öğrencilerin becerilerini sağlam temellere oturtmayı ve körelmeye yüz tutmadan becerilerinin kalıcı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Eğitimde "beceri örgüsü" vurgusu yapan Yelkenci, teknolojinin bir araç olduğunu belirterek, "Biz o araçları kullanarak üretim yapmalarını sağlıyoruz. Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin faydasına, çeşitli alanlarda araçları üretmelerini sağlayacak altyapıyı oluşturuyoruz. Bu süreç beceri temelli değil, beceri örgüsü temellidir. Çünkü 'beceri temelli' dediğimiz zaman, ıskalamış oluruz. 'Beceri örgüsü' derken, insanı farklı boyutlarıyla ilgilendiren birçok beceri setinin bir arada kullanılmasını kastediyoruz. Beceri örgüsü, beceriyi değerlerle beraber çocuklara kazandırmayı sağlıyor." dedi.

Yeni müfredatta milli ve manevi değerlerin ve bilimin birbirlerinin alternatifi olmadığını, bu ikisinin beraber işleneceğini anlatan Yelkenci, Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimlerinin, yeni yapılacak müfredatı etkilemediğine ve bugünü öngören bir yapıda olduğuna dikkati çekti.

Yelkenci, "Bilgi temelli müfredattan beceri temelli müfredata geliyoruz. Harezmi Eğitim Modeli yeni müfredatı destekleyecek bir modeldir." diye konuştu.

Toplantıya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Harezmi Eğitim Modeli Bilim Kurulu Başkanı Şirin Karadeniz ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanları da katılım sağladı.