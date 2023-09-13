Güzelbahçe'de öğrenci dostu belediye

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl yaptığı kırtasiye yardımlarını bu yıl da yeni eğitim öğretim yılı başındayaparak öğrencileri ve velileri sevindirdi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’deki devlet okullarında okuyan dar gelirli öğrencilere 1500 takım büyük, küçük defter, kalem, silgi, pastel, kuru, sulu boya ve diğer kırtasiye malzemeleriniGüzelbahçe Belediye Meclisi’nin aldığı kararla 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ulaştırdı.

Önceki yıllardada okullara yardımlarda bulunduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Güzelbahçe Belediye Meclisi’mizin aldığı oy birliği kararla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımıza kırtasiye desteğimizi yaptık. Sosyal belediyecilik kapsamında çocuklarımız için eğitimin her alanında destek vermeye devam ediyoruz.Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarımızın boya, badana ve tadilat çalışmalarını tamamladık. Şimdi de kırtasiye desteği ile velilerimize küçük de olsa bir destekte bulunduk.Ekonomik koşullar çok zor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için şartlarımızı zorlayıp elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü çocuklarımız bu ülkenin geleceği” dedi.

Güzelbahçe Belediyesi ayrıcaaldığı meclis kararı doğrultusunda, Niğde’nin Kemerhisar Belediyesi ve Konya’nın Tuzlukçu Belediyelerine de kırtasiye yardımını ulaştırdı.