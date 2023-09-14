Güzelbahçe'de hobi kursları başlıyor

Güzelbahçe Belediyesi’nin 50 branşta 7’den 70’e her kesime hitap eden hobi, beceri edindirme, spor ve çocuk kursları 2 Ekim itibariyle başlıyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, sonbahar kış dönemi kursları kayıtlarını tamamlayarak 2 Ekim tarihinden itibaren kurs çalışmalarına başlayacak.

Çok geniş bir yelpazede kurs döneminin başlayacağını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce,“Her yıl yaptığımız sonbahar kış dönemi kurslarımızı faaliyete geçiriyoruz. Şu ana kadarbirçok branştakurs ve binlercekursiyerimizle büyük bir aile olduk. Çoğunluğunu gönüllü eğiticilerimizin verdiği 50 branştakikursumuzda kontenjanlar açıldı. 2 Ekim itibariyle kurslarımız başlamış olacak. Yeni eğiticiler ve derslikler buldukça yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Kursiyerlerimiz bu kurslarda öğrendikleriyle hem beceri ediniyor hem de kurslarımızdaki aile ortamıyla yeni dostluklar kazanıyor. Bizim bu kurslardan herhangi bir ekonomik beklentimiz yok. Amacımız hemşerilerimizin zamanını en iyi şekilde değerlendirmeleri, el becerilerini geliştirmeleri, çocuklarımız sosyal ve sanatsal olarak kendini geliştirsin ve sportif aktivitelerle de sağlıklı olsun” diye konuştu.

Kurslar, YelkiSemtevi, Atatürk Kültür Merkezi, Amfi Tiyatro, Cemevi (Tahtacı Kültür Evi), Ayşe Mayda Tesisleri ve Güzelbahçe Kültür Sanat ve Musiki Derneği’nde verilecek.