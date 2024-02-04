Gönül gözüyle Kuran-I Kerim öğreniyorlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından engelli bireylere yönelik Braille Alfabesi ile Kuran-ı Kerim Kursu düzenlendi. Kuran Kursuna katılan görme engelli bireyler kendi aralarında ilahi gurubu kurdu.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelli bireylerin hizmetine sunulan Türkiye’nin en büyük Engelliler Yaşam ve Koordinasyon merkezinde Braille Alfabesi ile Kuran-ı Kerim Kursu devam ediyor.

Engelliler Yaşam ve Koordinasyon merkezinde Şanlıurfa İl Müftülüğünün destekleriyle düzenlenen Kuran-ı Kerim kursunda görme engelli bireylere yönelik düzenlenen Braille Alfabesi ile Kuran-ı Kerim kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Kuran Kursuna katılan görme engelli bireyler kendi aralarında ilahi gurubu kurdu.

Şanlıurfa İl Müftülüğü Kuran Kursu Öğreticisi Zeynep Akbaş, tarafından Braille Alfabesi ile verilen kurslarda Engelli bireyler gönül gözü ile Kuran-ı Kerim-i öğreniyor.