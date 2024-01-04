Gölmarmaralı öğrencilere tasarruf bilinci

‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında verdiği eğitimler ile geleceğin teminatı olan çocuklara bilinçli su kullanımını aşılamaya devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesinde 450 öğrenciye daha eğitim verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geleceğin teminatı olan çocukları erken yaşta bilinçlendirmek amacıyla idare tarafından hayata geçirilen ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında il genelinde birçok öğrenciye eğitim veriliyor. İl genelinde hızla yayılan proje kapsamında Gölmarmara ilçesinde de 450 öğrenciye daha ulaşıldı. Kayapınar İlköğretim, Atatürk İlköğretim ve Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrencilere eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Eğitim programlarında Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Abone İşleri Daire Başkanlığı şube müdürlerinden Nedim Başer, MASKİ İlçe Şefi Lütfi Ersöz ve MASKİ yetkili personeli yer aldı.

SU TASARRUFU GÖNÜLLÜSÜ OLDULAR

Öğrencilerin ilgisini çekecek detaylı görsellere yer verilen ve soru-cevap yöntemiyle yapılan eğitim programı çizgi filmlerle de desteklendi. Eğitim sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri öğrencilere dağıtılarak tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Okul idareleri MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek su tasarrufu gönüllüsü rozeti ve kumbara hediyeleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

ÇOCUKLARIMIZI ERKEN YAŞTA BİLİNÇLENDİRİYORUZ

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, vatandaşlarımızın bugün ve gelecekte su sıkıntısı yaşamamaları adına kurulduğumuz günden bu yana 17 ilçemizde büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımızın yanı sıra su kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak amacıyla 2018 yılında başlattığımız ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ni başarılı bir şekilde yürütmekteyiz. Susuzluk ve kuraklık tehlikesine karşı dikkat çekmek, çocuklarımızı erken yaşta bilinçlendirmek amacıyla sürdürdüğümüz proje kapsamında bugüne kadar birçok öğrencimize ulaştık. Umuyoruz ki çocuklarımız almış oldukları bu eğitim sonrasında su tasarrufuyla ilgili gerekli tedbirlerini alıp çevresindekileri de bilinçlendireceklerdir” dedi.