Gölcük'ten eğitime destek

Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek yıkım kararı verilen Donanma İlkokulu'nun bahçesinde Gölcük Belediyesi'nin desteğiyle yapımı tamamlanan prefabrik binada eğitim başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi eğitime her alanda destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli Valiliği tarafından, kısa bir süre önce depreme dayanıklı olmadıkları tespit edilerek yıkım kararı verilen okullardan olan Donanma İlkokulu'nun bahçesinde Gölcük Belediyesi'nin desteğiyle prefabrik bina inşa edildi. Yapımı tamamlanan 100 metrekarelik binada öğrenciler eğitimlerine başladı.

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert; prefabrik binada eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ederek, başarı dileklerini ilettiler.

BİR PREFABRİK BİNA DA YAZLIK TABOSAN’A

Öte yandan Kocaeli Valiliği tarafından, depreme dayanıklı olmadıkları tespit edilerek yıkım kararı verilen okullar arasında yer alan Yazlık Tabosan İlkokulu’nda Gölcük Belediyesi'nin desteğiyle yapımına başlanılan prefabrik binanın inşası da büyük oranda tamamlandı. Çalışmaların kısa bir süre içinde tamamlanması ile binada eğitime başlanılacak.