Gölcük'te 'Atık İstasyonu' sınıfa dönüştü

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; dönem ödevi hazırlayan ilkokul öğrencilerine Katık Atık Aktarma İstasyonunu gezdirerek, tesis hakkında bilgiler verdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük'ün atıklarını düzenli bir şekilde toplayarak geri dönüşüm sürecine sokmak ve tasarruf sağlamak amacıyla kurulan Gölcük Belediyesi katı atık aktarma istasyonu, öğrencilerin dönem ödevi konusu oldu.

Değirmendere Atatürk Ortaokulu 5A sınıfı sınıf öğrencilerini ve öğretmenlerini tesiste karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilerle yakından ilgilendi. Başkan Sezer, sorularını tek tek cevapladığı öğrencilere tesis ve atık yönetimi hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

HEM ÖDEVLERİNİ HAZIRLADILAR HEM ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDILAR

Tesis sayesinde Gölcük Belediyesi’nin hem zamandan hem de maddi olarak büyük tasarruf sağladığını anlatan Başkan Sezer, bu sayede çöp toplama araçları ile ilçede daha fazla hizmet üretme imkanına kavuştuklarını söyledi. Ziyarette öğrencilere Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yeni binasını da gezdirerek bilgiler veren Başkan Sezer, çocuklara çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İlkokul öğrencileri, ziyaret ile tesisin işleyişini ve çevreye olan katkılarını yerinde gözlemleme fırsatı buldular.

Çevre bilinci ve atık yönetimi konusunda farkındalık kazanmak hedefiyle düzenlenen ziyaret öğrenciler, ödevlerinin hazırlamak için gerekli olan tüm bilgileri topladılar. Öğrenciler ve öğretmenleri, kendileri ile yakından ilgilenen Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.