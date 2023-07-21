Gölcük Belediyesi personeline sağlık eğitimi

Gölcük Belediyesi’nin hizmet içi eğitimler kapsamında düzenlediği seminerde, belediye çalışanları; kalp rahatsızlıkları, belirtileri ve tedavisi konusunda bilgilendirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında düzenlediği seminerler ile belediye personellerinin kişisel gelişimlerine katkı sunuyor.

Eğitimler kapsamında son olarak belediye meclis salonunda personele yönelik, “Kalp Sağlığımız İle İlgili Gerçekler” konulu seminer düzenlendi. Seminerde belediye personellerine, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ayhan Gürçağan tarafından bilgiler verildi.

Kalp hastalıkları konusunda birçok bilgi paylaşan Uzm. Dr. Ayhan Gürçağan; kan dolaşımı, kalbin yapısı, çalışma sistemi, rahatsızlık sebepleri, hastalıktan korunma yolları, kalp ameliyatı, anjiyo tedavisi, tedavisi süresi ve kontrolü gibi konularda slayt gösterileri eşliğinde belediye çalışanlarını bilgilendirerek hastalıklara karşı bilinçlenmelerine de katkı sundu. Sağlık semineri soru ve cevap şeklindeki bölüm ile sona erd