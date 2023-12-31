'Girişimci Kâşif' finansal okuryazarlık öğretecek

7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik geliştirilen Türkiye'nin ilk online girişimcilik ve finansal okuryazarlık eğitim platformu Girişimci Kâşif, yeni yılla birlikte dijitalin yanı sıra fiziki ortama da taşınıyor.İSTANBUL (İGFA) - Girişimciliğe yönelik sosyal sorumluluk faaliyetlerini çeşitlendiren Kuveyt Türk, çocukları girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularını eğlenerek öğrenmesine imkân tanıyan Girişimci Kâşif Platformu’nu yeni yılla birlikte dijitalin yanı sıra fiziki mekanlara da taşıyacak. Proje kapsamında, ilk etapta 34 okulda eğitim verilecek.

Çocukların yeteneklerini eğlenerek keşfedip üretmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlayan platform, geleceğin başarılı girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Teknolojiyi sadece tüketen değil üreten ve yöneten bir neslin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiriyoruz. ‘Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz’ diyerek 2018 yılında başlattığımız ‘1010 Kâşif Kodlama ve Robotik Eğitimi’nin kapsamını genişleterek 2023 yılında ‘Geleceğe Yazılım’ projesine dönüştürdük. Geleceğe Yazılım projemizle hem okullarımıza bilgisayar laboratuvarları kuruyor, hem robotik ve kodlama eğitimleri veriyor, hem de finansal okuryazarlık alanında bilgi ve deneyimimizi öğrencilerimizle paylaşıyoruz. İhtiyacı olan çocukların eğitimine destek olmak için geliştirdiğimiz projelerden bir diğeri de Girişimci Kâşif Platformu. 2022 yılında kurduğumuz Türkiye’nin ilk online girişimcilik eğitim platformu Girişimci Kâşif’i yeni etkinlik ve eğitimlerle geliştirerek bu yılla birlikte dijitalin yanı sıra fiziki ortamda da çocuklarla buluşturma kararı aldık. İlk etapta okullarda eğitim gören çocuklarımıza girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularında bilgi ve deneyimlerimizi oyunlaştırarak aktaracağız. Gelecek dönemde de gençlerimizin gelişimine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.