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Gençliğin kalbi bu merkezde atıyor

EĞİTİM 10.01.2023, 08:04
Gençliğin kalbi bu merkezde atıyor

Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi 2022-2023 akademik yılının başladığı Ekim 2022 tarihinden itibaren yoğunlaşan başarılı çalışmalarıyla 3 bin 500 gencin hayatına dokunmayı başardı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik eğitsel, kültürel ve sosyal olmak üzere her alanda destek çalışmaları aralıksız sürüyor.

1 Temmuz 2022’de ESOGÜ Meşelik Kampüsü KYK Öğrenci Yurdu karşısı Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak 39 numarada hizmete başlayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ESMEK’e bağlı Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi, gençlerin vazgeçilmez adresi oldu.

Ekim 2022’de başlayan akademik yıl ile birlikte gençlerin yoğun olarak geldiği merkez düzenlediği ücretsiz eğitimler, atölyeler, söyleşiler, hafta içi sıcak çorba ikramı, çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti,  gençler için ders çalışma ortamı, wifi, bilgisayar ve kütüphane gibi hizmetlerle toplamda 3 bin 500 gencin hayatına dokunmayı başardı.

Ayrıca öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının toplantıları için yer tahsisi de sağlanan merkezde gençler sıcak bir ortamda bir araya gelirken, yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Gençler, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölgesinde böylesi önemli bir merkeze ihtiyaç vardı. Hem ders çalışabildiğimiz, hem eğitimler aldığımız, söyleşi ve atölyelere katıldığımız, çamaşırlarımızın düzenli bir şekilde yıkanıp, kurutulup teslim alabildiğimiz kısacası birçok ihtiyacımıza cevap veren bu güzel merkez nedeniyle başta Hocamız Yılmaz Büyükerşen ve tüm emek verenlere çok teşekkür ederiz.” dediler.

Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi yetkilileri de etkinliklerden haberdar olmak isteyen gençlerin @ebbgenclik sosyal medya hesaplarından bilgi alabileceklerini belirttiler.

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